{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Министр рассказал, что доставку организуют в рамках тестирования логистической цепочки и системы доставки вакцин в регионы России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

СЕРТОЛОВО /Ленинградская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", - сказал он во время поездки в Ленинградскую область.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
В Алтайском крае начал работу международный молодежный управленческий форум
Участие принимают 1846 человек из Казахстана, Кыргызстана, Ирака, Ирана, Таджикистана, Украины, Республики Беларусь и 80 регионов России
Читать полностью