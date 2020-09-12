Силы МЧС привели в повышенную готовность в связи с единым днем голосования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Силы и средства МЧС РФ переведены в режим повышенной готовности в связи с единым днем голосования 13 сентября. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"Силы и средства МЧС России на время проведения избирательных мероприятий приведены в режим повышенной готовности. Для обеспечения безопасности от РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)привлечено более 221 тыс. человек и более 52 тыс. единиц техники, в том числе от МЧС - более 48 тыс. человек и 8 тыс. единиц техники", - сказали в ведомстве.

Все избирательные участки были проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности. С членами избиркомов провели инструктажи на случай возникновения чрезвычайной ситуации. В день голосования на каждом участке будут дежурить подразделения МЧС, добавили в пресс-службе.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября проводится досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, должны избрать депутаты региональных заксобраний.