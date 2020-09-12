В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 5 488

МОСКВА, 12 сентября . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 488, общее количество инфицированных достигло 1 057 362, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

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Согласно данным штаба, суточный рост 28 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве, Московской области, Смоленской области, Чеченской Республике (по 0,2%), в Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО, Чувашской Республике, Тульской области (по 0,3%), в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО, Калужской, Иркутской, Брянской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской и Тверской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан (по 0,4%).

В частности, новые 670 случав выявлены в Москве, 203 - в Санкт-Петербурге, 170 - в Московской области, 159 - в Ростовской области, 156 - в Нижегородской области.

Число выздоровевших за сутки возросло до 5 428, до 873 535. По данным штаба, уже выздоровели 82,6% всех инфицированных. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 165 343 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 102 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 484 пациента.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.