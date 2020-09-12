Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,04, в Москве он, напротив, снизился до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы - Красноярском крае (0,96).

В Иркутской и Свердловской областях, как и в Москве, показатель составил 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе он поднялся до 1,03, в Воронежской и Ростовской областях он равен 1,05, в Нижегородской - 1,06. Выше всего коэффициент в Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1,07.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась в первой половине августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.