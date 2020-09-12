В Алтайском крае начал работу международный молодежный управленческий форум

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Масштабный молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" (АТР) начал свою работу в Алтайском крае, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. Участниками форума, который впервые проходит в онлайн-формате, стали почти 1846 человек из девяти стран.

АТР перенесли на сентябрь с июня 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что офлайн-площадку организовюта в Алтайском районе, а участники будут предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В прошлые годы форум всегда проходил офлайн на площадке туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье".

"В Алтайском крае 12 сентября состоялось открытие молодежного образовательного форума "Алтай. Территория развития", который впервые проходит в онлайн-формате. Данный формат позволил расширить возрастные границы, поэтому в форуме смогут принять участие школьники старше 16 лет", - сообщила пресс-служба.

По данным правительства региона, участие в форуме принимают 1846 человек в возрасте от 16 до 30 лет из Казахстана, Кыргызстана, Ирака, Ирана, Таджикистана, Украины, Республики Беларусь и 80 регионов России. "В условиях пандемии наш форум временно "переехал" в виртуальное пространство. И сегодня у экранов собрались самые активные, инициативные и неравнодушные молодые люди не только Сибири, но и всей нашей страны. Конечно, вам будет не хватать живого общения и уникальной природы Алтая. Вместе с тем дистанционный формат позволит сосредоточиться на образовательной программе и предлагаемых проектах", - обратился в видеоформате к участникам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в этом году форум работает по трем направлениям: "АТР" социальный", "АТР" управленческий", "АТР" трудовой". Ведущими экспертами образовательной программы стали Максим Батырев предприниматель, основатель Batyrev Consulting Group, Дмитрий Губерниев телеведущий, комментатор, Иван Груздев директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". На форуме также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить поддержку до 1,5 млн рублей на реализацию социально-значимого проекта.

АТР - молодежный образовательный форум, нацеленный на подготовку управленческих кадров в разных сферах. Форум включен во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе. Форум "Алтай. Территория развития" - преемник форума "Алтай. Точки роста", который за 11 лет принял более 16 тыс. участников более чем из 60 регионов РФ и более 40 стран - в 2019 году в форуме участвовали 1,5 тыс. человек из России и других государств.