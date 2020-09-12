Префект Парижа пообещал защитить Елисейские поля от погромов "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Парижская полиция намерена не допустить беспорядков и погромов на Елисейских полях в ходе субботних манифестаций "желтых жилетов". Об этом заявил в интервью телеканалу BFM полицейский префект Парижа Дидье Лаллеман. В субботу "желтые жилеты" проводят по всей стране общенациональный день протестов, первый после завершения летнего периода отпусков.

"Мы не допустим возникновения хаоса на Елисейских полях", - заверил глава парижской полиции. Он сообщил, что в столице четыре манифестации были запрещены префектурой, но на две были даны официальные разрешения. "Раздаются утверждения о диктатуре во Франции, но на самом деле возможность проведения манифестаций реально существует", - отметил полицейский начальник.

"Однако эти манифестации, - отметил он, - могут состояться только при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны проходить мирно, без нанесения какого-либо материального ущерба". "Если начнутся погромы, мы, разумеется, примем надлежащие меры и пресечем их", - заверил полицейский префект. И во-вторых, "манифестации могут проходить только при соблюдении мер по защите от коронавируса". "В столичном регионе, так же как и в целом ряде других во Франции, наблюдается сейчас активизация распространения вируса", - напомнил он. Префект сообщил, что будут выделены люди, которых обяжут следить за соблюдением санитарных норм в ходе акций протеста.

Глава парижской полиции также предупредил, что манифестантам следует иметь при себе удостоверения личности. В последнее время в социальных сетях некоторые представители "желтых жилетов" призывают не брать с собой документы, чтобы таким образом усложнить работу полиции.

Силы правопорядка

Лаллеман отказался сообщить, какие силы полиции и жандармерии будут мобилизованы в субботу для поддержания порядка в столице. Он лишь упомянул, что "их будет достаточно", а также что численность специальных особо мобильных отрядов полицейских на мотоциклах, способных быстро перемещаться в район возникновения беспорядков, составит 160 человек. По данным ряда СМИ, в частности газеты Le Parisien, в Париже в день манифестаций будет задействовано от 2 до 3 тыс. правоохранителей.

Лаллеман подтвердил объявленные накануне министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном новые правила подавления противоправных действий в ходе манифестаций. В частности, использование спецоружий, стреляющих резиновыми пулями, будет производиться по специальному разрешению контролирующего полицейского. Ранее многие десятки людей тяжело пострадали от таких крупнокалиберных пуль.

Против манифестантов также теперь будет применяться новый вид шокирующих гранат - менее опасный. Как пояснил телеканал BFM, в старой модели гранат пластиковая капсула взрывателя не разрушалась во время подрыва, а вылетала и могла нанести тяжелые увечья.

Крупные манифестации должны пройти в субботу, кроме Парижа, в основных городах Франции - Страсбурге, Бордо, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте и Ницце. Они возможны и в Тулузе, хотя были запрещены там префектурой.

В Париже в центре города создана специальная зона, в которой категорически запрещены манифестации - это площадь Звезды-генерала де Голля, зоны Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания, Марсова поля. По данным префектуры, в столице ожидается от 3 до 5 тыс. манифестантов, из которых 700-900 являются радикалами, намеренными совершать погромы и поджоги.

Как сообщила парижская префектура полиции, еще до начала манифестаций 23 человека были задержаны за различного рода нарушения.

О движении "желтых жилетов"

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально "желтые жилеты" протестовали против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Впоследствии список требований расширился и охватил все сферы жизни общества: от экономики и сферы труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики. В декабре 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон принял ряд мер в ответ на требования манифестантов. Тем не менее протестное движение продолжилось вплоть до объявления властями карантина по причине распространения коронавируса в марте 2020 года.