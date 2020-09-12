МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Владимира Спивакова и выразил признательность за его огромный вклад в обогащение культурной жизни столицы, сообщается в субботу на портале мэрии и правительства Москвы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся музыкантов современности, чей талант признан во всем мире. Ваше виртуозное исполнительское мастерство завораживает миллионы слушателей, подчеркивает красоту и величие искусства. Особо признателен Вам за огромный вклад в обогащение культурной жизни Москвы, заботу о воспитании юных одаренных музыкантов", - процитировали на портале телеграмму мэра.

Владимир Спиваков родился в 1944 году в Уфе, но семья вскоре переехала в Ленинград. Занимался музыкой с семи лет. В 1963-м поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Во время учебы Спиваков был удостоен наград престижных международных конкурсов - имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1965), имени Паганини в Генуе (1967), премии конкурса в Монреале (1969) и премии второй степени конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (1970).

В 1979 году Спиваков создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом.

С 1994 года существует Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, который поддерживает юные таланты. Музыканту за создание фонда была присуждена премия правительства РФ в области культуры. В 1989 году был удостоен звания народного артиста СССР, а в 2006 году - почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".