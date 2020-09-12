Киргизия ведет переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса

БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Киргизии и России проводят переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса в республику. Об этом заявил в субботу глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков в интервью республиканскому "Биринчи радио" .

"Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан", - сказал он.

По его словам, в последнее время Россия начала "внедрять применение вакцины". "Уверен, что скоро будет налажено массовое производство вакцины", - отметил Жээнбеков, добавив, что коронавирус по-прежнему "представляет угрозу человечеству". "Российская Федерация стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса. Сообщается, что она уже прошла клинические испытания", - подчеркнул президент.

По последним данным, в Киргизии выявлено 44 828 случаев инфицирования коронавирусом, 40 779 человек выздоровели, 1 063 умерли. Ситуация в республике, где проживают почти 6,5 млн человек, обострилась в конце июня: медики ежедневно стали фиксировать около 700 случаев заражения коронавирусом. В июле несколько дней подряд этот показатель составлял от 900 до 1 000 случаев за 24 часа. Обстановка начала стабилизироваться в конце августа, когда количество выявляемых инфицированных снизилось в день в среднем до 100 человек. В стране продолжает действовать объявленный в марте из-за пандемии режим чрезвычайной ситуации.