В госуниверситете Северной Осетии популярными направлениями стали история и информатика

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Приемная кампания завершилась в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), одними из самых популярных направлений среди абитуриентов стали история и информатика. Об этом сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии СОГУ Тамара Сокаева.

"Самый большой конкурс среди абитуриентов в СОГУ зафиксирован на направления подготовки "Юриспруденция", "Экономика" и "Стоматология". Конкуренцию традиционным лидерам составили "Информатика и вычислительная техника", "История", "Лингвистика", "Математика", "Русская филология", - сообщила собеседница агентства.

По ее мнению, популярность направления информатики объясняется в первую очередь тем, что в 2018 году "Лаборатория Касперского" открыла базовую кафедру на факультете математики и информационных технологий СОГУ. Как считают в вузе, партнерство с "Лабораторией Касперского" позволяет усилить практическое образование и дает возможность студентам и преподавателям превратить обучение в реальную проектную работу.

Что касается истории, СОГУ активно развивает сотрудничество с крупнейшим университетом в Иране в области гуманитарных и социальных наук - Университетом имени Алламе Табатабаи (г. Тегеран). Между вузами происходит регулярный обмен студентами и преподавателями. "СОГУ открывает новые перспективные направления подготовки - это магистерские программы "Востоковедение" и "Зарубежное регионоведение". С иранским вузом реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение"), впервые в 2020 году выделили 10 бюджетных мест", - рассказала собеседница агентства.

Сокаева рассказала, что в системе "Личный кабинет" на портале СОГУ документы подали 2 671 абитуриент. На бюджетные места бакалавриата поступили 516 человек, специалитета - 35 человек, ординатуры - один человек, магистратуры - 131 человек, заочную форму обучения выбрал 41 человек. Всего выделили 724 бюджетных места, а также 11 - на программы аспирантуры. Ответственный секретарь приемной комиссии СОГУ также отметила, что в этом году сохранилась тенденция увеличения бюджетных мест на педагогических специальностях, "которых в университете достаточно много на разных направлениях подготовки".

Количество иностранцев, поступающих в СОГУ, снизилось из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, отметила Сокаева. Так, в 2019 году приняли 112 человек, а в 2020 году - 76. При этом, по ее словам, число стран, откуда прибыли будущие студенты СОГУ, увеличилось с 10 на 14 по сравнению с прошлым годом.