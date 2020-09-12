Группа врачей из Москвы прибыла в Удмуртию для борьбы с коронавирусом

"Только что поездом Москва-Ижевск в Удмуртию прибыли 10 врачей из ведущих больниц Москвы - инфекционистов, анастезиологов и пульмонологов. Я благодарю Михаила Альбертовича Мурашко, министра здравоохранения РФ и Сергея Собянина за поддержку и взаимодействие", - написал Бречалов.

ИЖЕВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Московские медики прибыли в Удмуртию для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил в субботу на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

По его словам, столичная система здравоохранения накопила серьезный запас прочности, а врачи - бесценный опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, организации лечебного процесса в ковид-центрах. "Именно им они готовы поделиться с коллегами из Удмуртии", - отметил глава региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в Удмуртию приедет мультидисциплинарная бригада врачей из Москвы. В составе группы - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и врачи-пульмонологи. Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это врачи ведущих столичных стационаров: инфекционных больниц № 1 и № 2, госпиталя для ветеранов войн № 1, детской инфекционной клинической больницы № 6, городской клинической больницы имени Ерамишанцева, больниц № 40, имени Плетнева, имени Кончаловского и городской клинической больницы имени Давыдовского. Бригаду возглавляет Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн № 1 Департамента здравоохранения Москвы. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам в Забайкальском крае и на Камчатке.

По данным республиканского оперштаба, всего на 12 сентября в Удмуртии зарегистрировали 3836 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2957 человек выздоровели, 74 летальных случая. Состояние заболевших: 630 в удовлетворительном состоянии, 133 средней степени тяжести, 42 в тяжелом состоянии. За последние трое суток в Удмуртии выявили 64, 61 и 63 случая заражения, при этом в августе показатель устанавливался на уровне от 20 до 31 случая за сутки. В связи с увеличением числа зараженных 11 сентября в республике вновь введен обязательный масочный режим.