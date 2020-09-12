В течение дня в Ленобласть поступит партия вакцины от коронавируса

"Первая небольшая партия [вакцины] поступит на региональную площадку "Ленфарм" уже сегодня. Далее она будет распределена по медицинским учреждениям", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Первая партия отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит в Ленинградскую область уже в эту субботу, прививать будут педагогов и врачей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В России началась вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

Как пояснил во время визита главы Минздрава РФ Михаила Мурашко в Ленинградскую область губернатор региона Александр Дрозденко, первыми будут прививать медиков и педагогов.

Ранее министр здравоохранения России отметил, что первые партии вакцины отгрузили уже во все регионы страны и доставят к понедельнику.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработали в Центре им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.