Глава Молдавии открыл памятник советским воинам, восстановленный с помощью посольства РФ

"Вместе с представителями дипломатического корпуса отправился в село Скулень Унгенского района, чтобы принять участие в открытии восстановленного воинского памятника-захоронения с останками около одной тысячи советских воинов различных национальностей, павших в боях с фашистами летом 1941 года и весной-летом 1944 года", - написал Додон на своей странице в Facebook. Он отметил, что работы по восстановлению мемориала были проведены при финансовой поддержке посольства России в Молдавии и руководства села.

Додон подчеркнул важность сохранения исторической памяти о героизме воинов, победивших фашизм, и добавил, что на сегодняшнее поколение "возложена обязанность беречь мир, стабильность и межнациональное согласие на земле Молдавии".

В рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят тысячи людей, а шествие "Бессмертного полка" традиционно возглавляет президент. В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса чрезвычайным положением празднование 75-летия Победы в Молдавии проводилось без массовых мероприятий.