В РПЦ заявили, что о новом закрытии храмов из-за пандемии не может быть и речи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Длительное закрытие храмов Русской православной церкви (РПЦ) в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом неприемлемо, о нем не может быть и речи, написал в своем канале в Telegram в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Количество заболеваний ковидом ожидаемо увеличивается после начала учебного года и возвращения из мест отпускных массовых скоплений. В этих условиях необходим поиск разумных решений относительно самоизоляции. <...> Стоит продумать и то, какие меры нужны, а какие избыточны в храмах. Так или иначе, слава Богу, об их длительном закрытии уже не может быть и речи. Разве что все духовенство отдельно взятого храма уйдет на самоизоляцию и служить будет некому", - написал он.

25 августа Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с пандемией нового коронавируса.

В нем сообщалось, что противоэпидемические меры, определенные Священным синодом, должны продолжать соблюдаться. В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 28,5 млн человек, более 915 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 057 362 случая заражения, выздоровели 873 535 человек, умерли 18 484. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.