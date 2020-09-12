Подмосковные колледжи вошли в топ-100 лучших в стране по версии WorldSkills Russia

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. 13 подмосковных колледжей и техникумов вошли в сотню лучших учреждений среднего профессионального образования страны по версии движения WorldSkills Russia (некоммерческая организация, цель которой состоит в популяризации рабочих профессий). Список лучших образовательных организаций представили в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы", сообщила в субботу пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В топ-100 вошли тринадцать подмосковных колледжей и техникумов по версии движения WorldSkills Russia. Это учреждения среднего профессионального образования: "Энергия", "Подмосковье", техникум им. Королева, Щелковский колледж, Губернский колледж, колледж "Московия", Серпуховский колледж, Раменский колледж, Электростальский колледж, колледж ГГТУ, Сергиево-Посадский колледж, Ногинский колледж, Павлово-Посадский техникум", - приводятся слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что Подмосковье занимает второе место по количеству лучших колледжей. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось. В этих образовательных учреждениях обучили и подготовили чемпионов России по профессиональному мастерству WorldSkills.

VIII Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в этом году впервые проходил в дистанционно-очном формате. В нем принимали участие свыше 200 школьников и студентов из Подмосковья.