В Нижнем Новгороде в 2021 году пройдет премия Кандинского в области современного искусства

ТАСС, 12 сентября. Церемония вручения премии Кандинского в области современного искусства в 2021 году пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил в субботу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пленарном заседании Российской креативной недели.

"В следующем году, в 2021, мы договорились, о том, что вторая главная премия в области современного искусства - премия Кандинского, тоже пройдет в Нижнем Новгороде, с выставкой номинантов. Я думаю, что уже с этим решением в 2021 году мы точно сможем рассчитывать на полноценное звание, по крайней мере за пределами столичного региона, столицы нашего современного искусства", - сообщил Никитин.

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премию назвали именем выдающегося российского художника и теоретика искусства XX века, пионера абстрактной живописи.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.