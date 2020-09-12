В КПРФ прокомментировали инициативу о переделке мавзолея

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Инициаторы конкурса на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина должны попасть под уголовное преследование в соответствии с новым положением конституции об исторической преемственности. Такое мнение выразил ТАСС в субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя инициативу Союза архитекторов России по "созданию банка идей по реиспользованию мавзолея".

"Вот [поправку в] конституцию узаконили, там же есть статья новая о непрерывности и преемственности истории с нашей великой советской эпохой. С точки зрения закона и конституции, тогда те, кто проявил такую инициативу, попадают под уголовное расследование. Они не просто раскалывают общество - они покушаются на великую советскую эпоху", - заявил Зюганов, подчеркнув, что в случае с мавзолеем речь не может идти только об архитектуре.

"Я это рассматриваю как грязную, грубую провокацию, которая направлена прежде всего против стабильности в стране. Это архитекторы не от строительства, это архитекторы от цинизма и ядовитых провокаций, которых сегодня все больше и больше", - добавил он. По словам политика, в условиях бушующего на планете системного кризиса и "беспощадной войны, которая идет против русского мира уже третье десятилетие", "как воздух нужна сплоченность общества против того нашествия, которое обвалилось на нашу страну". "А они пытаются поджечь ситуацию", - считает Зюганов.

По убеждению лидера КПРФ, это сооружение (мавзолей - прим. ТАСС) нельзя рассматривать в отрыве от смысла, во имя чего оно было создано. "Мавзолей возник по воле граждан великой советской страны, Ленин - основатель нового советского государства, он вдохновитель идей, которые позволили распавшейся империи собраться в новой форме, он автор новой экономической политики и модернизации, которая привела к созданию лучшего в мире государства. Без победы под красным стягом Ленина фашизм торжествовал бы на всей планете", - сказал Зюганов.

Он напомнил, что охраняемый ЮНЕСКО мавзолей связан с ключевыми событиями советской эпохи: именно с его трибуны принимали парад Победы, к его подножию нему бросали знамена и штандарты поверженного третьего рейха, и здесь встречали первого космонавта планеты Юрия Гагарина. "Если брать в целом некрополь и захоронения, Ленин захоронен по православным канонам, никаких завещаний ни Ленина, ни родственников не было насчет захоронения, это все ложь, что там кто-то пишет. Там рядом похоронены 32 маршала и генерала во главе с Жуковым, которые обеспечили нашу Победу, все были последователями идей Ленина, все были коммунистами. Без исключения. Там похоронен Гагарин вместе со своими друзьями - первыми космонавтами, там похоронены гении, которые обеспечили нам безопасность и сегодня, которые создали ракетно-ядерный паритет - это (академики) Келдыш, Королев, Курчатов", - напомнил лидер партии.

"Мавзолей является не просто архитектурным сооружением - это хранилище духа, величие советской эпохи. А по этой логике, как они предлагают, можно и Кремль очистить, всех выгнать и какую-то их грязную выставку поставить", - заключил политик.

О конкурсе

Согласно сообщению на сайте Союза архитекторов России, "с учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея".

К участию в создании такой выставки пригласили дипломированных архитекторов, авторские коллективы, студентов, художников, дизайнеров, а также рядовых граждан России и стран СНГ. Им предлагается разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. Кроме того, нужно продумать маршрут, соединяющий здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.