В ЦИК призвали СМИ соблюдать принцип объективности и достоверности при освещении выборов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что в пятницу ряд СМИ опубликовали недостоверную информацию о голосовании на придомовой территории в Иркутской области, подчеркнув, что все зарегистрированные издания должны соблюдать принцип объективности и достоверности.

"Мы проанализировали информацию в наших уважаемых СМИ относительно данной тематики (голосования на придомовых территориях - прим. ТАСС). Началось все вчера с Иркутска и мы очень тщательно разбирали эту ситуацию. По-моему, очевидно были представлены все видеоматериалы, пояснения, где было понятно, что был осознанно определенным неизвестным создан фейк", - сказала Гришина в информационном центре ЦИК в субботу.

По ее словам, "те СМИ, которые с утра подхватили эту тему со ссылкой на первую фотографию, совершенно недостоверным и необъективным комментарием подписали материалы о том, что началось голосование в неподобающих условиях". "После того, как были даны все пояснения, к сожалению, никаких разъяснений и комментариев на своих страницах не разместили. Мы констатируем определенную ангажированность некоторых СМИ. Это Znak.com, "Росбалт", - отметила секретарь ЦИК.

Она напомнила, что законодательство о выборах говорит о том, что информация о выборах должны быть объективной и достоверной. "Я бы хотела обратить внимание, что уважаемые СМИ зарегистрированные, в отличии от блогеров, они все-таки должны проявлять объективность и соблюдать принцип достоверности", - заключила Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в пятницу заявила о том, что публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей на досрочном голосовании в ряде регионов РФ являются ложными. В частности, в информационном центре ЦИК были приведены примеры с фотографиями, на которых запечатлено якобы голосование на багажниках машин в нескольких субъектах, в том числе и в Иркутской области.