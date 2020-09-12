Петергоф отпраздновал 315-летие фейерверком и торжественным пуском фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" отпраздновал 315-летие основания царской резиденции Петергоф фейерверком и торжественным пуском фонтанов, который впервые в этом году состоялся при участии посетителей - из-за пандемии коронавируса праздники фонтанов отменили. Несмотря на пасмурную погоду, увидеть запуск "Самсона" и других фонтанов пришли большое количество посетителе.

"13 сентября 1705 года Петр I на шняве "Мункер" шел вдоль отвоеванного у шведов побережья, увидел и влюбился в красоту этих мест. И отдал приказ о начале строительства", - сказала директор музея Елена Кальницкая. Она отметила, каким трудным стал этот год для музея. "В прошлом сезоне к сентябрю через петергофские парки прошло 6,5 млн человек, в этом году - всего 800 тысяч", - поделилась она.

Празднование юбилея не ограничилось фейерверком и пуском фонтанов. В субботу состоялось торжественное открытие памятника Петру I, который подарили Николаю I французским архитектором Жаном Франсуа Деньером. Скульптура Петра Великого на коне хранилась в фондах музея 75 лет, так как во время Великой Отечественной войны был утрачен мраморный постамент. В июне отреставрированный памятник с новым постаментом был установлен у дворца "Коттедж", официальную церемонию перенесли, она состоялась только сейчас. Реставрацию в Царскосельской янтарной мастерской оплатило ПАО "Газпром".

В субботу для посетителей открылись и парадные залы Большого дворца после полугодового карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Об открытии дворца стало известно в начале сентября. По словам Кальницкой, к субботе все билеты во дворец раскупили. Посетители могут пройти по залам в составе групп по пять человек, экскурсионные маршруты во дворце пришлось сократить, поэтому сотрудники музея создали 12-минутный фильм о Большом дворце, который посетители могут посмотреть во время экскурсий.

Праздничное настроение гостей музея-заповедника не испортили даже погодные условия: несмотря на пасмурную погоду и порывы ветра до 15 м/с, по аллеям петергофских парков с самого утра гуляет много людей. Во время урагана, обрушившегося на Петербург в четверг, 39 деревьев упали из-за ветра в парках музея-заповедника.

Фонтаны Петергофа

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром Великим, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" ежегодно принимает около 5 млн туристов, в том числе около 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга.