Более 100 тыс. иностранных студентов еще не въехали в Россию для учебы в вузах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. иностранных студентов по эпидемиологическим причинам еще не въехали на территорию России для обучения в вузах, заявил в субботу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

"Больше 100 тыс. иностранных студентов, которые пока не въехали [в Россию]", - сообщил Фальков.

По его словам, решение о допуске обучающихся пока не принято из-за эпидемической ситуации в странах, студенты которых не могут въехать в Россию на обучение.

Как следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, для этого вносятся изменения в соответствующие распоряжения.

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о возвращении иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации, планируется решить в течение месяца.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой станет Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.