{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Более 100 тыс. иностранных студентов еще не въехали в Россию для учебы в вузах

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о возвращении иностранных студентов планируется решить в течение месяца
Описание
© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. иностранных студентов по эпидемиологическим причинам еще не въехали на территорию России для обучения в вузах, заявил в субботу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе.

"Больше 100 тыс. иностранных студентов, которые пока не въехали [в Россию]", - сообщил Фальков.

По его словам, решение о допуске обучающихся пока не принято из-за эпидемической ситуации в странах, студенты которых не могут въехать в Россию на обучение.

Как следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства, иностранным студентам могут разрешить въезжать на территорию РФ для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, для этого вносятся изменения в соответствующие распоряжения.

Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос о возвращении иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации, планируется решить в течение месяца.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой станет Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Абхазии с 1 августа коронавирусом заразились семь туристов из России
С 1 августа по обоюдному решению властей Абхазии и России сняли все ограничения на переход границы двух стран
Читать полностью