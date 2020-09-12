Более 30 тыс. человек из регионов Урала собрались на акции ко Дню танкиста в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек посетили военно-патриотическую акцию, посвященную празднованию Дня танкиста в Екатеринбурге. На праздник приехали жители четырех регионов Уральского федерального округа, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа.

"Более 30 тыс. человек посетило военно-патриотическую акцию, посвященную празднованию Дня танкиста в Екатеринбурге. Гостями мероприятия стали жители Екатеринбурга и Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что одной из новинок выставки стал российский танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Возможности новинки оценил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин в ходе статического показа исторической, современной и перспективной военной техники. Также гостям праздника впервые продемонстрировали самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76.

Также развернули кластер исторической техники, в том числе участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Организаторы форума предоставили всем желающим возможность проехать в десантном отсеке современного бронетранспортера БТР-82А, бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тигр".

День танкиста учредили в 1946 году и отмечают ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста.