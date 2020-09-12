В Ленинградской области разрешили работу детских развлекательных центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Детские развлекательные центры на территории районов Ленинградской области с наиболее благополучной эпидемиологической ситуацией получили разрешение возобновить работу, приостановленную из-за пандемии, с 12 сентября. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Разрешена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат в "желтой" и "зеленой" зонах, в "красной" запрет сохраняется", - говорится в сообщении.

В "желтой" и "зеленой" зонах - с наиболее благополучной эпидемиологической ситуацией сейчас находятся по девять районов Ленинградской области. В "красную" зону, где эпидобстановка наименее благоприятна, ни один район сейчас не внесен.

"В третьей ("зеленой") зоне снято ограничение по заполняемости залов кинотеатров. Предприятиям общественного питания в "желтой" и "зеленой" зонах также разрешено работать без ограничения по заполняемости посадочных мест в залах", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в торговых центрах и комплексах "желтой" зоны снятли ограничения по площади торговых объектов, которым разрешено работать. Также теперь нет условия для работы торговых центров по обязательной реализации в них продуктов питания или товаров первой необходимости. При этом осталось ограничение по количеству посетителей - не более одного человека на 4 кв. м.

"Также новым постановлением внесены изменения в транспортные экскурсионные перевозки - снято ограничение по общему количеству пассажиров, но осталось обязательное условие соблюдения социальной дистанции и использования масок", - говорится в сообщении.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 7 228 человек, выздоровели 5 228, умерли 86.