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Пандемия COVID-19
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Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, прирост заболевших идет в разумных количествах
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Фалькова, сегодня рано говорить об ужесточении санитарных правил. "Я считаю, что ситуация стабильная с эпидемиологической точки зрения, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", - добавил министр.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой станет Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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