Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учебный год в российских вузах начался в штатном режиме, вспышек коронавируса зафиксировано не было, заявил в субботу журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Российской креативной неделе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Фалькова, сегодня рано говорить об ужесточении санитарных правил. "Я считаю, что ситуация стабильная с эпидемиологической точки зрения, дополнительных никаких мер не надо и рекомендаций, посмотрим, как будет дальше", - добавил министр.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой станет Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.