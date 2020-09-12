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Пандемия COVID-19

В РПЦ рекомендовали как можно раньше прививаться от коронавируса

По словам митрополита Илариона, риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса, так как риск побочного действия от вакцины минимален.

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"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться [от коронавируса], или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный", - сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

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РоссияПандемия COVID-19
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