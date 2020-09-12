Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, вызвавший резонанс в обществе, призван послужить сохранению этого знаменитого сооружения в будущем и не несет никакой политической подоплеки. Такую точку зрения высказал ТАСС президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Мы, Союз архитекторов, являемся творческой организацией, мы не занимаемся политикой и не занимаемся, там более, экстремизмом. Объявили мы конкурс творческий - на использование мавзолея в будущем, вернее даже - создание банка творческих идей, концептуальных идей, как можно будет использовать мавзолей, допустим, через 50 лет", - сказал Шумаков.

Он напомнил, что сам Ленин завещал похоронить себя рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. "И рано или поздно это случится. И для того, чтобы избежать всяческих трактований типа "снести мавзолей, раз вынуто оттуда тело Ленина", мы делаем упреждающий шаг, чтобы показать населению России, что мавзолей можно использовать и не надо двери заколачивать, и не надо тем более его сносить", - сказал собеседник агентства.

Также мавзолей является памятником архитектуры. "Более того, он включен в список ЮНЕСКО, и переделывать его, перестраивать категорически нельзя. Для этого мы и запустили этот конкурс - чтобы понять, как дальше, через 50 лет, условно, действовать. Никаких политических или экстремистских подоплек тут нет", - заключил Шумаков.

Целью конкурса, информация о котором была опубликована на сайте Союза архитекторов, обозначено "создание банка идей по ре-использованию мавзолея". "С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея - фанерной, деревянной и гранитной", - отмечается в сообщении.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя инициативу Союза архитекторов России по "созданию банка идей по ре-использованию мавзолея", назвал этот конкурс провокацией и заявил, что инициатива противоречит поправке в конституцию о непрерывности и преемственности истории.