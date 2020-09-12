В Абхазии с 1 августа коронавирусом заразились семь туристов из России

СУХУМ, 12 сентября. /ТАСС/. Семь российских туристов оказались в числе заразившихся коронавирусом, выявленных в Абхазии после открытия российско-абхазской границы с 1 августа. Об этом сообщил в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

С 1 августа по обоюдному решению властей Абхазии и РФ сняты все ограничения на переход российско-абхазской границы по реке Псоу для граждан двух государств, а также для граждан Донецкой и Луганской народных республик.

"Среди заразившихся коронавирусом в Абхазии [с 1 августа] было семеро туристов. Были еще случаи, когда отдыхающие температурили, но это не всегда связано с коронавирусом, поскольку есть и другие сезонные вирусы, например ротавирус. Подавляющее большинство заразившихся - жители Абхазии, и среди умерших только наши граждане", - сказал министр.

Как сообщила заведующая управлением образования администрации Сухума Астанда Таркил, в настоящее 20 учителей и порядка 60 учащихся школ республики находятся на самоизоляции. "Те классы, в которых выявляются зараженные дети, отправляются на двухнедельный карантин", - сказала она.

1 сентября в Абхазии заработали все школы, кроме одной - Сухумской шестой школы, которая открылась с 7 сентября, поскольку среди педагогов школы были выявлены заразившиеся. Во всех школах, по данным министерства просвещения, ведется тщательная санитарная обработка, уроки в первых классах проходят по 30 минут, а со второго по 11 классы - по 35 минут. Перемена длится 10 минут, большая перемена - 20 минут.

О ситуации в госпитале

По информации главы Минздрава Абхазии, в настоящее время в Гудаутской больнице для пациентов с коронавирусом проходят лечение 59 человек, из них шестеро в тяжелом состоянии, 12 человек средней степени тяжести.

"В госпитале есть все необходимое для лечения, медикаменты, терапия, питание - все за счет государства обеспечивается в полном объеме. Всего в ковидном центре в течение одного месяца по утвержденному графику работают 180 медиков из районов республики, Сухумской городской и Республиканской больниц. В настоящее время работают и шестеро докторов, которые приехали к нам из РФ, в их числе четверо реаниматологов несут службу в "красной зоне", - сказал Цахнакия.

Министр отметил, что в соответствии с новыми критериями ВОЗ, карантин для врачей после работы в ковидном центре сокращен с двух недель до одной. По-прежнему в госпитале, по словам Цахнакия, остро ощущается нехватка санитаров, на призыв Минздрава о помощи к волонтерам отозвался лишь один человек, который сразу же приступил к работе.

По словам министра, с начала пандемии в Абхазии выявлено 610 случаев заражения коронавирусом, в их числе три человека, которые заразились дважды, 165 пациентов выздоровели, шестеро умерли.