РПЦ продолжит привлекать внимание к проблеме Айя-Софии и монастыря Хора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) продолжит выражать озабоченность фактом предоставления правительством Турции статуса мечетей собору Святой Софии и монастырю Хора в Стамбуле. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" .

"Тот статус, который он [собор святой Софии] имел, был, конечно, не идеальным, но, по крайней мере, он давал возможность людям разных вероисповедований, а также людям неверующим приходить и созерцать эту удивительную святыню христианского мира, включая уникальные мозаики, которые там сохранились <...> Конечно, мы не можем не выражать нашу озабоченность в связи с нынешней ситуацией и мы будем продолжать напоминать всему миру о том христианском наследии, которое сейчас подвергается поруганию", - сказал он.

Митрополит добавил, что это касается и монастыря Хора. "Если в храме Святой Софии сохранившиеся мозаики занимают относительно небольшую площадь, то сохранность мозаик и фресок монастыря Хора гораздо лучше - практически все стены этого храма украшены мозаиками и фресками. И вот превращение этого храма в мечеть будет, конечно, означать, что все его стены и все эти уникальные образцы византийского искусства будут полностью скрыты от глаз людей: их либо завесят шторами, либо замажут штукатуркой, либо их собьют молотками, как это делалось неоднократно в прошлом", - считает он.

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известным своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя - столицы Византийской империи - турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение было исполнено в августе 2020 года.

10 июля 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле - памятнике византийского зодчества, возведенном в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года - возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.