"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?

Сейчас чтобы получить права, кандидатам в водители нужно сдать три экзамена. Теоретический экзамен, "площадку", и "город".

По новым правилам отдельного испытания на "площадке" для водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств больше не будет. Элементы этого экзамена будут включены в аттестацию "город", причем часть из них будет проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением. Тестирование будет длится 30 минут (40, если проверяются навыки управления машиной с прицепом).

Пояснительная записка к проекту гласит, что сокращение практических экзаменов уменьшит время, необходимое для получения водительских прав и изменит подход автошкол к подготовке водителей к реальной обстановке на дорогах.

Аттестация на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами по-прежнему будет включать экзамен на "площадке".