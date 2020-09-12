"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?

Изменения в правилах проведения экзаменов на водительские права из-за пандемии коронавируса перенесли на полгода — с октября 2020 на апрель 2021. Рассказываем, что станет с "площадкой", системой оценки и процедурой подачи заявления.
"Площадку" уберут
Сейчас чтобы получить права, кандидатам в водители нужно сдать три экзамена. Теоретический экзамен, "площадку", и "город".
По новым правилам отдельного испытания на "площадке" для водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств больше не будет. Элементы этого экзамена будут включены в аттестацию "город", причем часть из них будет проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением. Тестирование будет длится 30 минут (40, если проверяются навыки управления машиной с прицепом).
Пояснительная записка к проекту гласит, что сокращение практических экзаменов уменьшит время, необходимое для получения водительских прав и изменит подход автошкол к подготовке водителей к реальной обстановке на дорогах.
Аттестация на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами по-прежнему будет включать экзамен на "площадке".
Система оценки
Сейчас практический экзамен считается несданным, если кандидат в водители набирает пять штрафных баллов.
Это правило останется в силе, но ошибки на практическом экзамене разделят на группы по количеству начисляемых баллов. 1 штрафное очко полагается, например, если экзаменующийся двигался без необходимости слишком медленно или допустил остановку двигателя, 2 если он не соблюдает правила преимущественного проезда или резко затормозил без необходимости, а 3 если не включил поворотник или выбрал скорость без учета дорожных и погодных условий. Грубые нарушения, выделенные в отдельную группу, (в том числе непристегнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения) будут считаться поводом для немедленного прекращения экзамена.
Новые упражнения
Практический экзамен дополнят новыми упражнениями, например, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнят проверкой умения тормозить и останавливаться при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также двигаться задним ходом, а в экзамен для водителей мотоциклов добавят упражнение "габаритная восьмерка".
Аннулирование
У экзаменуемых появится возможность подать апелляцию и аннулировать отрицательный результат экзамена. Жалобы будет рассматривать комиссия из как минимум трех должностных лиц. Состав комиссии будет определяться на региональном уровне.
Поводом для аннулирования положительного результата экзамена могут стать поддельные документы (в том числе медицинская справка).
Процедура
Сейчас кандидаты в водители сами заполняют заявления на сдачу экзамена.
Новый регламент предполагает, что будущему водителю достаточно предоставить комплект необходимых документов, а инспектор оформит, распечатает и передаст бумагу на подпись заявителю.
Формат подачи заявлений через Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры не изменится.