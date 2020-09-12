Пилотные партии вакцины отправились в регионы. Главное о коронавирусе за 12 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 057 362 случая заражения, из них новых — 5 488. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 18 484.
- Первые партии российской вакцины для групп повышенного риска отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника.
- Медработники будут наблюдать за здоровьем пациентов после вакцинации в течение полугода. Часть участников исследования получит электронные медицинские браслеты, фиксирующие параметры жизнедеятельности организма.
- Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, прирост заболевших идет в разумных количествах.
- Свыше 100 тыс. иностранных студентов по эпидемиологическим причинам еще не въехали на территорию России для обучения в вузах. Этот вопрос планируют решить в течение месяца.
- В РПЦ заявили, что о новом закрытии храмов из-за пандемии не может быть и речи.
Москва
- Всего зафиксировано 270 447 случаев заражения, из них новых — 670 (данные Оперштаба Москвы).
- Антикризисные меры государственной поддержки в период пандемии в Москве охватили около трети компаний креативных индустрий.
Мир
- Всего зафиксировано более 28,5 млн. случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Генассамблея ООН призвала страны воздержаться от введения не соответствующих международному праву односторонних санкций против развивающихся государств на фоне пандемии коронавируса.
- Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 31 октября. Ограничения не будут касаться рейсов между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги. Число случаев заражения за последние сутки увеличилось на 158, что является абсолютным рекордом с момента начала эпидемии в стране.
- В Чехии зафиксировали рекордный суточный прирост числа заразившихся коронавирусом (1 447 человек).
- В Чили действие режима катастрофы (одна из разновидностей режима ЧП), введенного в стране 18 марта, решили продлить на 90 дней.