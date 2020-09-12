Кириенко назвал творческие индустрии важнейшей инвестицией для развития территорий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко считает необходимым создание площадок для общения представителей творческой индустрии, власти и бизнеса. Об этом он заявил в ходе осмотра шатров участников Российской креативной недели в субботу.

В рамках Российской креативной недели на территории Пушкинской набережной Парка Горького установлены 14 шатров-лекториев посвященных всем отраслям, относящимся к "креативным индустрия".

"Меня очень радует, что для нашего молодого поколения одной из главных ценностей является необходимость самореализации в жизни. Мне кажется, создания пространств, где бизнес может встретиться с представителями креативных индустрий, представителями региональных и федеральных органов власти, это необходимое условие, чтобы индивидуальное творчество и искусство превращалось в индустрию", - подчеркнул Кириенко во время посещения шатров.

По его словам, различные страны будут вкладывать значительные усилия в создание у себя необходимой инфраструктуры для развития креативных индустрий.

"Мне кажется, что это очень важно для ребят творческих специальностей. Творческие индустрии - это уже не просто развлечения, это важнейшие инвестиции, которые во многом определяют конкурентоспособность города, территории, страны в целом", - добавил Кириенко.

Сделано в Москве

Первым Кириенко посетил шатер "Сделано в Москве". В частности, первый замглавы администрации президента осмотрел стенд "Союзмультфильма". Представители киностудии рассказали Кириенко о том, что при поддержке правительства Москвы организация была преобразована в современный технологичный технопарк, объединяющий под своей крышей сразу несколько студий и представителей смежных индустрий. В 2019 году киностудия произвела более 600 минут анимации.

Также первому заместителю руководителя администрации президента была представлена технология motion capture, с помощью которой можно транслировать движения актера в костюме со специальными датчиками 3D-модели анимационного персонажа. Движения человека, облаченного в датчики, повторял на экране знаменитый персонаж - крокодил Гена. Он исполнил для собравшихся отрывок из песни "Пусть бегут неуклюже".

Также Кириенко осмотрел другие стенды, расположенные в шатре. В частности, первый замглавы кремлевской администрации ознакомился с технологиями виртуальной и дополненной реальности, разработками столичных дизайнеров одежды и технологиями в сфере дизайна интерьеров.

В свою очередь начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета "Российской креативной недели" Сергей Новиков отметил экспозицию, созданную в шатре Минпромторга.

"Очень здорово, что традиционные народные промыслы представлены современным языком. И самое главное, что авторы экспозиций - молодые люди. То есть народное творчество, характерное для нашей большой страны, не является уделом хранителей древности - молодые люди сами хотят этим заниматься. Мне кажется, это очень важно", - отметил он.

Креативная неделя

"Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) впервые проходит в Москве 11-13 сентября. Ключевой площадкой недели является Парк Горького. При этом специальные мероприятия проходили в регионах России 7 по 10 сентября.

В установленных в Парке Горького шатрах-лекториях в течение трех дней запланировано проведение более 500 различных мероприятий, в том числе выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи.

Одним из главных событий "Российской креативной недели" стал Форум креативного бизнеса, который объединил крупных государственных деятелей, глав компаний и лидеров творческого сообщества для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед креативными индустриями. Генеральный партнер программы Форума - Фонд "Росконгресс".

В настоящий момент понятие "креативный" относится к 14 индустриям, в частности, кино, теле- и радиовещание, IT и разработка программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектура, проектирование и дизайн.