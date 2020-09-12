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В Самаре у памятника гусарам заложили капсулу с землей с мест боев Александрийского полка

В мероприятии приняли участие управление 2-й общевойсковой армии, юнармейцы Самарской области и реконструкторы военно-исторического клуба
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 12 сентября. Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии заложили капсулу с землей, взятой с мест сражений 5-го гусарского Александрийского полка во время Первой мировой войны, у памятника "Бессмертным гусарам". Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Торжественное мероприятие, в котором приняли участие управление 2-й общевойсковой армии, юнармейцы Самарской области и реконструкторы военно-исторического клуба, проходило у памятника "Бессмертным гусарам". Церемония закладки капсулы началась с вручения штандарта 5-го гусарского полка заместителю командующего 2-й армии полковнику Павлу Олексюку, который в форме времен Первой мировой войны принял реликвию и передал ее в руки знаменной группы миротворческого соединения", - отметили в пресс-службе.

После этого начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко заложил в основание памятника капсулу с землей, собранной у села Бучаны на территории современной Белоруссии. "На этом месте во время Первой мировой войны погибли гусары, защищая свою Родину. В завершении мероприятия торжественным маршем прошли миротворцы Центрального военного округа, военный оркестр провел плац-концерт перед гостями церемонии", - добавили в пресс-службе.

5-й гусарский Александрийский полк - кавалерийский полк Русской императорской армии, созданный в 1776 году. Принимал участие в Заграничном походе 1813 года, русско-турецких войнах в 1828 году и 1877-1878 годах, а также в Первой мировой войне. Указом президента Российской Федерации почетное наименование "Александрийская" присвоено отдельной миротворческой бригаде Центрального военного округа.

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