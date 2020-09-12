Пропавших в Ленинградской области двоих детей нашли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Два мальчика 11 и 13 лет, которые пропали два дня назад в Ленинградской области, обнаружены в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД по городу и области.

Ранее сообщалось, что в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от 34-летней женщины о пропаже ее детей - мальчиков 11 и 13 лет, которые 10 сентября ушли гулять из дома и не вернулись. На поиск детей были ориентированы наряды полиции, экстренные службы и добровольцы.

"12 сентября, около 15:20 в службу "112" обратилась женщина, которая сообщила, о том, что во дворе дома 77 по бульвару Новаторов находятся двое мальчиков, схожих по приметам с разыскиваемыми, о поиске которых она узнала из соцсетей. На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции Кировского района Петербурга, которые обнаружили разыскиваемых мальчиков и доставили их в территориальный отдел полиции. Противоправных действий в отношении детей не совершалось", - рассказали в пресс-службе.

В ближайшее время детей передадут матери.