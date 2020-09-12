Формат Российской креативной недели планируют тиражировать на площадки других форумов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Росконгресс планирует тиражировать формат Российской креативной недели на площадках других международных форумов. Об этом сообщила в субботу ТАСС замдиректора, директор социальных программ Фонда Росконгресс Елена Маринина.

"Этот формат мы планируем тиражировать на площадках форумов Росконгресса - на Петербургском международном экономическом форуме, на Российском инвестиционном форуме, на всех крупнейших международных форумах", - сказала она.

"Нам удалось открыться на очень большом пространстве, у нас 14 кластеров, которые представляют 14 видов креативных индустрий. В отдельном павильоне представлен Минпромторг России, который презентует еще одно направление - народно-художественные промыслы", - рассказала Маринина.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.

Мероприятия также доступны в онлайн-формате: желающие могут посмотреть трансляции на официальном сайте недели creativityweek.ru.