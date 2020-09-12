Пашаев назвал глупостью обвинения в хищении им квартиры у душевно больной москвички

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев назвал обвинение в свой адрес в приватизации квартиры у душевно больной женщины путем обмана "глупостью и бредом".

"Это глупость и бред", - заявил ТАСС сам Пашаев.

Ранее адвокат Владимир Слащев сообщил ТАСС, что московская семья Кирсановых уже около 20 лет пишет в различные правоохранительные органы письма, в которых заявляет, что адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире душевно больной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья.

Ранее Пашаев называл глупостью сообщения об отказе актера Михаила Ефремова от его услуг после оглашения приговора, а также информацию о том, что актер не получил бы такого серьезного наказания, если бы изначально признал вину и не менял показаний. Глупостью была названа и информация о том, что жена Ефремова готовится подать заявление на Пашаева в правоохранительные органы. Позже информация о заявлении не подтвердилась.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. 9 сентября член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила журналистам, что Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг адвоката Пашаева, представлявшего его интересы.