Глава Госсовета Крыма призвал иностранцев активнее посещать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Посещающие Крым иностранные граждане способны донести до своих соотечественников правду о ситуации на полуострове и причинах его воссоединения с Россией в 2014 году, написал на своей странице в Instagram председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

В субботу Константинов присутствовал на открытии Кубка мира по хай-дайвингу Crimea high divind world cup 2020, в котором принимают участие спортсмены из России, Франции, Великобритании, Португалии, Колумбии, США, Белоруссии, Румынии, Люксембурга и Испании.

"Благодарю участников соревнований, которые, несмотря на все сложности, а иногда просто "откровенное давление", смогли приехать в Крым, проявив гражданское мужество. Пригласил иностранцев активнее посещать полуостров и рассказывать в своих странах правду о жизни крымчан", - написал Константинов.

Он отметил, что изменения, произошедшие в Крыму, стали возможны благодаря возвращению Крыма на свою историческую родину.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.