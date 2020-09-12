Прихожане подворья РПЦ в Бейруте подарили послу России в Ливане икону Александра Невского

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Члены русскоязычной церковной общины Бейрута подарили в субботу икону святого благоверного князя Александра Невского послу России в Ливане Александру Засыпкину. Об этом сообщил ТАСС настоятель подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев).

"Александр Сергеевич Засыпкин завершил свою дипломатическую миссию в Ливане, которая продолжалась почти 10 лет, и возвращается на родину", - указал он. По словам архимандрита, посол России сделал немало для прихода РПЦ в Бейруте. "В частности, по его ходатайству перед митрополитом Горного Ливана Силуана (Мусы) в это неспокойное для страны время нам был выделен для служения пустующий храм Благовещения Пресвятой Богородицы в пригороде Джель-эд-Диб", - рассказал отец Филипп. Он отметил, что теперь туда приходят молиться прихожане, проживающие в христианской части страны.

"Это для нас очень важно, поскольку в центре Бейрута часто происходят волнения, и люди не могут проехать в храм Святого Пророка Иоанна Предтечи в квартале Мсейтбе рядом с российским посольством", - пояснил архимандрит.

По его словам, благодарные соотечественники "решили подарить на память российскому дипломату в день его именин икону благоверного князя Александра, которую написала одна из прихожанок Аида Сааде". Архимандрит также сообщил, что посол Александр Засыпкин награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского, который вручит ему на родине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выступивший перед прихожанами митрополит Филиппопольский Никон (Сайкали), викарий Антиохийского патриарха и настоятель подворья Антиохийской православной церкви в Москве отметил большой вклад, который внес посол России в Бейруте в развитие двусторонних отношений и межцерковных связей.

"Российский дипломат Александр Засыпкин выполнил возложенную на него миссию с высоким достоинством и много способствовал сближению наших православных церквей", - подчеркнул он.