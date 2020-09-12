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Пандемия COVID-19

Второй тест премьер-министра Франции на коронавирус оказался отрицательным

Неделю назад Жан Кастекс посетил велогонку "Тур де Франс", где несколько часов находился с инфицированным коронавирусом

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс не инфицирован коронавирусом и не болен COVID-19. Об этом сообщил в субботу AFP представитель Матиньонского дворца, сославшись на результаты повторно проведенного теста.

"Согласно существующему медицинскому протоколу действий, тест был проведен семь дней спустя после того, как премьер-министр находился в контакте с больным COVID-19 человеком. Результат проверки негативный", - пояснили в его администрации. По словам представителя, премьер-министр сможет перестать соблюдать режим самоизоляции уже с середины субботы.

Неделю назад Жан Кастекс посетил велогонку "Тур де Франс". Он общался и в течение нескольких часов находился в машине с директором этого спортивного состязания Кристианом Прюдомом. В дальнейшем стало известно, что Прюдом заразился коронавирусом. Кастексу в минувший вторник был сделан первый тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19Кастекс, Жан
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