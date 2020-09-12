В РФПИ прокомментировали ситуацию с приостановкой испытаний вакцины AstraZeneca

В России началась вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперед. Вместе с тем, ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК", - пояснил Дмитриев.

По его словам, российская сторона неоднократно указывала на потенциальные риски, которые могут нести новые технологии, а также на наличие хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность.

"При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин", - добавил он.

Дмитриев полагает, что данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода и ряда других фармкомпаний, "которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны". "Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину Спутник V", - также рассказал глава РФПИ.

Ранее AstraZeneca проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. В субботу, 12 сентября, испытания возобновили после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения подтвердило, что это безопасно.

Планы британско-шведской фармацевтической компании предполагают введение вакцины 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.