CNN: Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19, чтобы они соответствовали словам Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США вносило коррективы в отчеты по ситуации с коронавирусом таким образом, чтобы они не противоречили позиции американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По ее данным, речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в которых содержалась сводка по распространению инфекции, прогнозы и оценки экспертов. При этом, отмечает CNN, они публиковались не в первозданном виде, а поступали в Минздрав, где редактировались таким образом, чтобы не противоречить заявлениям Трампа.

Телекомпания не приводит конкретных примеров, какие именно правки вносились в эти документы, равно как и сроков того, когда это практиковалось. При этом она отмечает, что действия Минздрава укладываются в политику Белого дома, который якобы "старался принизить опасность коронавируса". По сведениям источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.

В среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage), в которой утверждается, что Трамп еще до распространения пандемии в США знал об опасности инфекции. При этом репортеры сослались на беседу Трампа с Вудвордом, состоявшуюся 7 февраля, когда президент признал, что коронавирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа. Как отмечает CNN, эти высказывания президента США резко контрастируют с его публичными заявлениями о том, что "вирус исчезнет".

Комментируя эти сведения, Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что не лгал американской общественности, а призывал ее не паниковать.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 193 тыс. человек.