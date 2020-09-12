Ассоциация черкесов считает провокацией слова Лебедева о сносе памятника русским солдатам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международная черкесская ассоциация (МЧА) считает провокацией и разжиганием межнациональной розни высказывание блогера и дизайнера Артемия Лебедева в ролике на YouTube, в котором он осудил снос памятника воевавшим в Кавказской войне русским солдатам в Сочи после требования черкесских активистов. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент ассоциации Хаути Сохроков.

Ранее адвокат Владимир Слащев сообщал, что председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов подал заявление после комментария Лебедева в ФСБ. По его данным, спецслужба начала доследственную проверку.

"<...> Идет проверка. <…> Мы поддерживаем его [Агирбова] позицию и считаем, что крайне некорректно выразился Лебедев. Мы крайне возмущены и считаем, что это недостойно элементарно воспитанного человека. Многие из тех слов, что он произнес - не литературные, оскорбительные, унизительные и провокационные", - сказал Сохроков.

Он отметил, что МЧА будет отслеживать принятые по результатам проверки решения. "Мы очень надеемся, что они [правоохранители] дадут достойную оценку тем, кто разжигает межнациональную рознь, нам чужды такие люди. Мы придерживаемся принципа, что все живущие в нашем Отечестве едины, мы должны соблюдать общечеловеческие ценности и всегда помнить, что нет плохих народов, есть плохие представители народов. Мы будем ждать результатов проверки и отслеживать, какие будут приняты решения, рассчитываем на объективное расследование и оценку этого грубого, очень провокационного выпада", - заключил президент ассоциации.

Ранее Слащев рассказал ТАСС, что Агирбов увидел в интернете ролики Лебедева, где тот прокомментировал снос памятника русским солдатам в грубой форме и оскорбил черкесов. Также Агирбова задела характеристика Лебедевым памятника "Родина-мать зовет", высказанная опять же в грубой форме. Это стало предметом психолого-лингвистического исследования, эксперты подтвердили, что в этих словах усматриваются как признаки экстремизма (ст. 280 УК РФ), так и признаки унижения по национальному признаку (ст. 282 УК РФ) и публичное оскорбление символов воинской славы России (ст. 354.1 УК РФ). Соответствующее заявление было направлено в ФСБ.