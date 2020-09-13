В нескольких регионах Дальнего Востока прогнозируют сложную погодную ситуацию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сложная гидрологическая ситуация прогнозируется на реке Амур: уровень воды будет достигать опасных отметок, что чревато подтоплениями в регионах вдоль устья реки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сложная проблема на Амуре, в районе Хабаровска и ниже него. Там существует повышенная вероятность достижения опасных отметок, а это значит, что будет заливать отдельные регионы. Связано это с интенсивными дождями, которые прошли", - сказал он.

Кроме того, по словам Вильфанда, сильные осадки ожидаются в Приморье в ближайшие дни. За 12 часов в воскресенье в регионах края может выпасть порядка 50 миллиметров осадков.

"Сейчас там передышка. Но еще один тайфун выходит в Японское море, уже одиннадцатый, потому в Приморье вновь ожидаются очень сильные осадки. Это опасное явление. Еще и ветер усилится до 20 м/с", - отметил он.