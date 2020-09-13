Ученые рассказали, как Байкал переживает глобальные изменения климата

УЛАН-УДЭ, 13 сентября. /ТАСС/. Озеро Байкал, которому, по оценкам ученых, более 25 млн лет, переживает период глобальных климатических изменений. За последние десятилетия средняя температура его поверхностных вод повысилась более чем на один градус. О том, что усугубляет экологическое состояние водоема и как сохранить глубочайшее озеро планеты - в День Байкала ТАСС рассказали ученые из Иркутской области и Бурятии - регионов, расположенных на западном и восточном берегах озера.

"Байкал переживает влияние факторов планетарного масштаба, идут перестройки сложной экосистемы и ее эндемичных сообществ. Самое главное наблюдение - это то, что озеро нагревается. Точнее сказать, нагревается его поверхностный слой. За время наблюдений средняя поверхностная температура повысилась более чем на градус - очень значительная цифра для озера, населенного холодолюбивой эндемичной фауной", - сообщил директор научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета, доктор биологических наук Максим Тимофеев.

Возглавляемый Тимофеевым институт с февраля 1945 реализует уникальный проект долговременного мониторинга планктона Байкала: несколько поколений ученых примерено раз в одну-две недели выполняют промеры температуры и прозрачности воды озера, берут пробы мельчайших водорослей (фитопланктона) и ракообразных (зоопланктона), обитающих в толще воды.

По словам ученого, изменения не такие заметные, но при анализе долговременных трендов, они "достаточно тревожные": происходит постепенное замещение эндемичных видов космополитами, то есть повсеместно распространенными, живущих во многих водоемах. "Изменения в таком огромном водоеме, как Байкал, свидетельствует о причинах глобального происхождения", - пояснил эксперт, подчеркнув, что это связано, главным образом, с планетарными процессами, с глобальными климатическими изменениями.

Изменения у берегов

Повышение температуры поверхностных вод в Байкале и связанные с ним перестройки экосистемы происходят без вины местных жителей, отметил Тимофеев. Однако такие явления, как появление массовых зарослей нитчатки в районах населенных пунктов или рядом с турбазами, напрямую связаны с деятельностью человека - с локальным поступлением биогенов вместе со стоками.

Большая часть стоков попадает в Байкал с территории Бурятии. Выход к Байкалу имеют 67% территории республики. При этом в республике долгие годы не проводилась никакая работа по строительству новых и реконструкции имеющихся очистных сооружений. В 2019 году региональные власти сообщили, что по национальному проекту "Экология" в республике на 2020 год намечена разработка проектно-сметной документации (ПСД) для возведения 15 очистных сооружений, на это из регионального бюджета направлено почти 90 млн рублей.

Кроме того, ведется работа по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ, который стоит на реке Селенга - главной артерии озера. Проект стоимостью более 2 млрд рублей идет не без проблем: из-за ошибки в разработке ПСД его реализация затягивается. Чтобы очистные могли работать, был скорректирован 63-й приказ Минприроды РФ, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам. Завышенные предельно допустимые нормативы не позволили бы функционировать очистным из-за отсутствия соответствующих технологий.

"Республика стала оплачивать довольно значительный объем ПСД очистных сооружений, но надо понимать, что это длительный процесс, на который откладывают отпечаток климатические условия", - отметил член Общественной палаты Бурятии, заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института Сибирского отделения РАН, кандидат минералогических наук Евгений Кислов.

Он объяснил, что перед одной только разработкой ПСД необходимо провести геологические, гидрогеологические, геодезические, инженерно-экологические, изыскания, а эта работа проводится исключительно в теплое время года, которое в Сибири очень короткое. Еще время уходит на экологическую и Главгосэкспертизу. "Только после этого можно просить деньги у федерации на строительство очистных, а "просителей" много, - сказал Кислов, являющийся также экспертом тематической площадки "Экология" регионального отделения ОНФ. - У Бурятии же, в отличие от той же Иркутской области, уровень лоббизма низок, поэтому пока никаких изменений в лучшую сторону не вижу".

И Кислов, и Тимофеев едины во мнении, что для поддержания экологически приемлемой ситуации необходимы серьезные меры по минимизации вредного воздействия. Это касается не только сточных вод, но и несанкционированных свалок на берегах озера, промышленных отходов, загрязнения атмосферы. Власти в Бурятии обещают, что до 2024 года по нацпроекту "Экология" будут ликвидированы крупные несанкционированные свалки общей площадью около 93 га в поселке Стеклозавод в городе Улан-Удэ, в городах Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района, который находится на берегу Байкала. Кроме того, в Северо-Байкальском районе в ближайшие годы планируется перевести на газ угольные котельные, это снизит количество вредных выбросов на северном побережье озера.

Естественные процессы

В последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях часто поднимается тема "стремительного помутнения Байкала". Доктор биологических науки Тимофеев уверяет, что в рамках проводимого мониторинга каких-либо "стремительных" процессов, если говорить о прозрачности воды, в последние десятилетия не наблюдаются.

"К сожалению, это вопрос из той же серии, что и ранее муссируемые темы "заболачивания" и "пересыхания" озера. Они некорректны и даже вредны нормальному экспертному анализу ситуации на Байкале. Прозрачность воды - это фактор сезонный, она зависит от степени развития фитопланктона и мельчайших планктонных рачков. Во внутригодовом цикле прозрачность воды снижается до минимума летом, как правило, в августе", - объяснил ученый, добавив, что в целом вода Байкала в подавляющем своем объеме по-прежнему чистая и питьевого качества.

С Тимофеевым согласен Кислов, он напомнил: на Байкале происходит множество естественных процессов, например, цветение водных растений, когда вода покрывается пыльцой, и еще одна периодически "всплывающая" тема - обнаружение весной на берегу озера туш мертвой байкальской нерпы. "Это природа, и да, нерпы умирают, их тушки выбрасывает на берег. И если на заповедных территориях их съедают медведи, то в турзоне хищники, как правило, не выходят к людям - мертвые животные остаются на всеобщем обозрении, но, во-первых, их не так много, а, во-вторых, Байкал не должен спрашивать, куда выбрасывать мертвых животных, погибших естественной смертью зимой в воде, на льду, - объяснил Кислов. - Куда страшнее видеть на береговой линии не мертвую нерпу, а горы мусора".

Проблему сбора бытовых отходов в местах отдыха людей на Байкале, так называемых "дикарей", может решить туристский сбор. Идея турсбора, то, как его организовать, в Иркутской области и в Бурятии прорабатывается с 2019 года, однако пока решение не принято. По мнению Кислова, для этого необходимо все места отдыха на Байкале сделать особо охраняемыми природными территориями местного значения, и уже на этих территориях вводить плату, которая будет направляться на благоустройство мест отдыха.

Научный руководитель Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН, академик РАН, доктор географических наук Арнольд Тулохонов считает, что для сохранения Байкала необходимо газифицировать Бурятию. "Крайне необходима реализация программы газификации и электрификации в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Также целесообразно провести в республике научно-практическую конференцию по всем ключевым экологическим проблемам, включая выполнение Федеральной целевой программы "Байкал", Федерального закона "Об охране озера Байкал", международных соглашений с приглашением руководителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, международных экспертов", - сказал академик.

О Байкале

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1999-го отмечается День Байкала.