Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту Барак Обама не знает точно, за что получил Нобелевскую премию мира.

"Обама, как только пришел к власти, получил Нобелевскую премию [мира], практически незамедлительно. На самом деле он даже не знает, за что получил премию, - сказал Трамп в субботу вечером в ходе выступления перед сторонниками в штате Невада. - И он в этом прав, поскольку никто до сих пор не знает, за что [эта премия вручается]".

"Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад", - отметил глава Белого дома. Трамп вновь обрушился с критикой на своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена: "Он не может управлять страной, потому что не верит в нее. Он лишь хочет спать".

Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гйедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, президент США достоин этой награды за роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.