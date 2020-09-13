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В некоторых регионах России прогнозируют ночные заморозки

До минус двух градусов ожидается в Новосибирской, Томской, Кемеровская областях и Алтайском крае

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край - там заморозки до минус 2", - сказал он.

По словам Вильфанда, заморозки также ожидаются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. "А это все-таки теплые регионы", - отметил метеоролог.

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РоссияАлтайский крайВоронежская областьКемеровская областьНовосибирская областьТомская область
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