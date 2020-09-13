Более 40 жильцов загоревшегося дома в Краснодаре временно разместили в школе

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодара временно разместили в школе №66 более 40 жильцов многоквартирного дома, где произошло возгорание мансардного этажа, сообщили ТАСС в администрации города.

"42 человека размещены в пункте временного размещения, для них организовано горячее питание, питьевая вода. Далее они будут размещены в гостинице "Кавказ", - сообщили в администрации, уточнив, что остальные жильцы от размещения отказались.

По данным пресс-службы администрации, многоквартирный жилой дом по ул. Российская, 267/6 построен в 2011 году, находится под управлением УК "РемСтройСервис".

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание возникло около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м, позже пожар был локализован на площади 4,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, пострадавших нет.