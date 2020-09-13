В Хабаровске из-за паводков начали строить первую дамбу

ТАСС, 13 сентября. Строительство насыпной дамбы началось в Хабаровске из-за угрозы подтопления в связи с повышением уровня воды в реке Амур. Об этом в воскресенье сообщила администрация города.

"Первое водозаградительное сооружение начали строить в Хабаровске. Работы ведет МУП "Южное", - говорится в релизе. Благодаря дамбе планируется защитить от воды частный сектор микрорайона "Красная речка".

По информации городских властей, строительство началось в субботу утром. Семь самосвалов доставляли на площадку сланец из карьера, мощный погрузчик формировал из породы защитный вал. Сегодня там проводилась установка насоса для перекачки воды производительностью в 720 куб.м/ч.

При дальнейшем повышении уровня реки примут решение о строительстве такой же дамбы в другой части города. Всего в рамках введенного в Хабаровске режима чрезвычайной ситуации из городского бюджета выделили 12 млн рублей.

С 8 сентября в Хабаровске действует режим ЧС из-за угрозы паводка, 3 сентября власти региона ввели режим повышенной готовности на части Хабаровского края. В настоящее время из-за повышения уровня воды в Амуре в регионе остаются подтопленными 12 населенных пунктов в семи муниципалитетах. При этом ученые прогнозируют, что уровень воды в реке продолжит расти почти до конца сентября.