В Забайкалье из-за коронавируса ограничат проведение массовых мероприятий

ТАСС, 13 сентября. Оперативный штаб Забайкальского края в воскресенье в связи с неблагоприятной эпидобстановкой запланировал ввести ограничение на проведение в регионе массовых мероприятий. С вводом нового правила организаторам мероприятий придется получать специальное разрешение, сообщили в краевом правительстве.

"Региональное управление Роспотребнадзора подготовило предложение пересмотреть порядок проведения массовых мероприятий. Организатор массового мероприятия (более 50 человек) заблаговременно должен уведомить органы власти о проведении, получить соответствующее разрешение. Без официального разрешения мероприятие не состоится", - говорится в сообщении.

По информации краевых властей, экстренное воскресное совещание пришлось провести из-за заметного роста случаев инфицирования коронавирусом в последние недели. За последние сутки в регионе зафиксировали высокий темп прироста заболеваемости - 1,3%. Средний темп за неделю - около 1%. Многие из заразившихся - работники сферы непродовольственной торговли.

По данным на 13 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусом достигло 5 195. Из общего числа инфицированных 4 464 человека вылечились, умерли 63 пациента.