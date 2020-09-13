Китайские врачи за сутки выявили 10 ввозных случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китай за минувшие сутки зафиксировал 10 новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные прибыли из-за рубежа. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 13 человек были выписаны из медучреждений.

Больше всего из 10 новых случаев заражения выявлено в Шанхае (три) и провинции Чжэцзян (два), еще по одному - в Тяньцзине, а также провинциях Хэнань, Гуандун, Шэньси и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Всего с начала пандемии власти Китая выявили среди прибывших из-за рубежа граждан 2 635 заболевших, 2 484 из которых уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Еще 151 такой пациент по-прежнему проходит лечение, один в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на полночь 13 сентября (19:00 субботы мск), общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в Китае достигло 85 184, умерли 4 634 человека, 80 399 выздоровели и выписаны из больниц. Число активных случаев заболевания в Китае составляет 151, состояние одного пациента оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов болезни все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших. За последние сутки китайские медики выявили 70 человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, все они прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 357 таких пациентов (356 из них прибыли из-за границы).