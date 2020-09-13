Московские врачи вылечили более 229 тыс. пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичные медики вылечили еще 900 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 900 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 229 573", - сказала вице-мэр.
Она добавила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.