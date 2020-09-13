Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449

МОСКВА, 13 сентября . /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сути на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, суточный рост 29 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО, (0%), в Москве, Московской и Смоленской областях, Чеченской Республике (по 0,2%), Республике Татарстан, Чувашской Республике и Тульской области (по 0,3%).

В частности, новые 650 случав выявлены в Москве, 206 - в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, 162 в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 168 008 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 690 за сутки, всего уже выздоровели 876 225 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 900 пациентов в Москве, 158 - в Московской области, 104 - в Санкт-Петербурге, 87 - в Белгородской области, 80 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 94 против 119 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 578 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

За сутки скончались 20 пациентов в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, по пять - в Нижегородской области и Краснодарском крае.