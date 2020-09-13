В России за неделю вновь выявили больше заразившихся коронавирусом, чем вылечили

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России вновь превысило количество вылечившихся пациентов, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 7 по 13 сентября штаб сообщил о 37 306 заразившихся против 35 179 неделей ранее. Число выздоровевших, по его информации, составило 35 276 - больше, чем в предыдущие семь дней, когда выписали 33 967 человек.

Таким образом, количество выявленных случаев вторую неделю подряд превышает число вылечившихся.

В относительном выражении прирост числа инфицированных по сравнению с 31 августа - 6 сентября почти не изменился, составив 3,6%. Среднесуточный показатель увеличился незначительно - с 0,5% до 0,51%.

Штаб сообщил о 758 летальных исходах из-за коронавируса против 727 на прошлой неделе. Это максимальное значение примерно за месяц, с 3-9 августа, когда стало известно о 803 смертях, связанных с новой инфекцией.

Условный показатель летальности при этом почти не изменился. В прошлое воскресенье он составлял 1,74%, в это - 1,75%, следует из данных штаба.